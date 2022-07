Landau. Gastronomen in Landau dürfen ab August einmal im Monat Veranstaltungen in der Außengastronomie auch mit Beschallung veranstalten, also beispielsweise kleine Live-Konzerte mit Verstärkern oder Lautsprechermusik aus der Konserve. Die Konzerte müssen beim Ordnungsamt angemeldet werden.

Darauf hat die Stadtverwaltung am Mittwoch hingewiesen. Bisher war das nicht erlaubt. Zugelassen war lediglich Instrumentalmusik ohne Verstärker. Allerdings hätten Gastronomen immer wieder darum gebeten, andere Angebote machen zu können. Nach Angaben von Ordnungsdezernent Lukas Hartmann hat sich der Stadtvorstand mit dem Thema befasst und zugestimmt.

„Der Trend geht zum Erleben und zur Unterhaltung – und das wird auf lange Sicht auch ein wichtiger Punkt sein, wie die Innenstädte sich trotz Online-Handel behaupten können“, ist Hartmann überzeugt. „Aus diesem Grund geben wir unseren Gastronominnen und Gastronomen gerne die Möglichkeit, Musik mit Verstärker in ihren Außenbereichen anzubieten, sei es durch eine Live-Band oder eine beziehungsweise einen DJ.“ Die neue Regelung trage gleichzeitig dazu bei, die Belange der Nachbarschaft zu schützen. „Durch die Anmeldepflicht beim Ordnungsamt können wir steuern, dass es keine weiteren musikalischen Darbietungen im unmittelbaren Umfeld gibt.“

Das „Ja“ für den Betrieb mit Beschallung einmal im Monat bis 22 Uhr gilt zunächst testweise für diese Saison. Im Herbst sollen die Rückmeldungen ausgewertet und das weitere Vorgehen beschlossen werden. Wer eine Veranstaltung mit Beschallung anmeldet, zahlt dafür eine Gebühr gemäß der Sondernutzungssatzung. Die zulässigen Lärmschutzwerte müssen eingehalten werden. Straßenmusik ohne Verstärker und längstens eine Stunde an derselben Stelle bleibt wie bisher erlaubnis- und gebührenfrei.