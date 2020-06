Die knapp zweimonatige Konzertreihe der Landau Livestreams aus der Festhalle ist rund 96.000 Mal auf Facebook und bei You Tube aufgerufen worden. Darauf hat die Stadt hingewiesen. Die Konzerte waren der Versuch von Kulturabteilung und Stadtholding, auch während der Coronakrise einen Musikbetrieb aufrecht zu erhalten. An 23 Terminen waren 28 Gruppen oder Solisten aufgetreten; alles in allem standen rund 120 Künstler auf der Bühne der Festhalle. Alle erhalten eine Aufwandsentschädigung; zudem wurden Spendengelder über spezielle Unterstützertickets generiert, die ebenfalls den Künstlern zugutekommen. Die Tickets sind auch jetzt noch unter www.ticket-regional.de/landau-livestream zu haben.

„Digitale Streaming-Formate können keine Live-Konzerte ersetzen, sie sorgen jedoch dafür, dass Kulturfans in der Corona-Krise nicht komplett auf Live-Events verzichten müssen“, sagte Sabine Haas, Leiterin der Kulturabteilung.