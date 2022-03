Vom 14. April bis zum 9. Oktober wird Almere in den Niederlanden für sechs Monate Schauplatz der Internationalen Gartenbauausstellung Floriade Expo 2022. Deren Thema sind „Growing Green Cities“, also „Wachsende Grüne Städte“. Landau ist mit Weinen aus den Stadtdörfern vertreten, wie das Team des städtischen Büros für Tourismus (BfT) jetzt mitteilt. Es hat bereits vier Paletten Landauer Wein vorbereitet, die in die Niederlande gesendet werden. „Fürs Erste“, so BfT-Geschaftsführer Bernd Wichmann, „bei Bedarf senden wir gerne weitere Weine nach Almere.“

Auf der Expo können die Gäste neben Gärten auch Länderpavillons besuchen, in denen die Länder ihre Kultur, Pflanzen und Blumen, aber auch lokale Innovationen und nachhaltige Lösungen für grüne Städte präsentieren. Im deutschen Pavillon übernimmt der Caterer Angerer und Obermayr aus München die Bewirtung und wird die Landauer Weine ausschenken. Mit dabei sind Weine der Weingüter Bruno Leiner aus Wollmesheim, Sauer aus Nußdorf, Emil Bauer aus Nußdorf und Pfirmann aus Wollmesheim. Die Besucherinnen der Gartenausstellung können Landauer Riesling, Grauburgunder, Spätburgunder, eine weiße Cuvée, einen Rosé und einen Secco genießen – fast alle Bioland-zertifiziert. Oberbürgermeister Thomas Hirsch erhofft sich davon einen Werbeeffekt für den Weinbau- und Tourismusstandort Landau.