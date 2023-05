Zu einem Seniorentag laden der Beirat für ältere Menschen der Stadt Landau und die städtische Seniorenbeauftragte Ulrike Sprengling für Samstag, 3. Juni, ins Alte Kaufhaus ein. Von 10 bis 14 Uhr informieren dort Vereine und Organisationen über ihre Beratungs-, Unterstützungs- und Teilhabeangebote rund um die Themen „aktiv sein im Alter“, Mobilität, Sicherheit, Vorsorge, finanzielle Unterstützung, Wohnen und Pflege. Kurzvorträge ergänzen die Stände der Anbieterinnen und Anbieter. Der Seniorentag richtet sich nicht nur an ältere Menschen, sondern auch an alle Jüngeren, die Informations- und Beratungsbedarf mit Blick auf ihre Angehörigen haben. „Zu einem guten Miteinander in einer altersfreundlichen Kommune gehören Beratungs- und Informationsangebote, aber auch Angebote, die eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben möglich machen. Was es bei uns in der Stadt alles gibt, erfahren Interessierte beim Landauer Seniorentag“, so Bürgermeister und Sozialdezernent Maximilian Ingenthron. Gemeinsam mit dem Organisationsteam um Sprengling und den Vorsitzenden des Beirats für ältere Menschen, Michael Scherrer, freut er sich sehr, dass der Seniorentag nach einer längeren Pause endlich wieder stattfinden kann. Der Eintritt ist frei.

Alle teilnehmenden Organisationen und Initiativen sowie das detaillierte Vortragsprogramm sind online unter www.landau.de/senioren unter dem Menüpunkt Veranstaltungskalender zu finden. Weitere Fragen beantwortet Ulrike Sprengling telefonisch unter 06341 135016 oder per E-Mail an ulrike.sprengling@landau.de.

