Landau. Eine 20-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 15.30 Uhr, an der Kreuzung Hindenburg-/Zeppelinstraße in Landau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die junge Frau stadteinwärts hinter einem Bus her. In Höhe der Einmündung zur Zeppelinstraße stockte der Verkehr. Die Radfahrerin scherte hinter dem Linienbus aus und querte den Gegenverkehr, um nach links in die Zeppelinstraße einzubiegen. Dabei hat sie ein entgegenkommendes Auto übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Die Radfahrerin wurde laut Polizei mit diversen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An Auto und Fahrrad entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.