Der Einkaufsblock der Initiative „Landau hilft Landau“, der Stadt Landau, der Verbandsgemeinde Landau-Land und des städtischen Büros für Tourismus ist ab sofort auch in der gedruckten Version zu haben. Er kostet 30 Euro und ist im Rathaus erhältlich. Der eingenommene Verkaufspreis geht zu gleichen Teilen an die 43 beteiligten Unternehmen, die sich mit attraktiven, einmalig einlösbaren Rabatten an dem Block beteiligen. Die Aktion soll den Landauer Einzelhandel in der Corona-Krise unterstützen. Das Landauer Büro für Tourismus im Erdgeschoss des Rathauses ist montags bis freitags von 8:30 bis 12 Uhr sowie montags bis mittwochs von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 13 bis 15 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.