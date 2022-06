Das hört sich nicht gut an: Es gibt mehr Begegnungen mit Ratten. Vermutlich können sich die Tiere prächtig vermehren. Dabei spielt der Klimawandel eine Rolle, vielleicht sogar das Homeoffice.

In Kürze setzt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) seine jährliche Bekämpfungsaktion gegen Ratten im Kanalsystem fort. „Seit wir die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgefordert haben, bekommen wir viele Meldungen zu Sichtungen der Schadnager. Das hilft uns, örtlich gezielt vorzugehen“, berichtet Erik Eitel, technischer Mitarbeiter beim EWL. Im Laufe des Monats Juni werden nun wieder spezielle Köder in das öffentliche Kanalsystem eingebracht, das von den Tieren gerne als Verkehrswege genutzt werden. Auch Privatpersonen können sich der Aktion mit Maßnahmen auf dem eigenen Grundstück anschließen.

Beste Bedingungen für die Viecher

Insgesamt scheint die Population der Schadnager in Landau wie auch in anderen Kommunen zuzunehmen. Die Experten des EWL führen das auf zwei Entwicklungen zurück: Zum einen kommen die Tiere immer besser durch den Winter, weil echte Frostperioden ausblieben. Zum anderen könnte die Pandemie die Nahrungsgrundlage verbessert haben, beispielsweise, wenn Haushalte Speisereste über die Toilette entsorgen. Dass dies kritisch ist, darauf weist der EWL regelmäßig hin. Die Reste vom Teller, nichtaufgegessene Brote oder verdorbene Lebensmittel sind organischer Natur und gehören deshalb in die Biotonne, das legt auch das Kreislaufwirtschaftsgesetz eindeutig fest.

Mit dem Einbringen von Ködern hat der EWL eine Spezialfirma beauftragt. Diese hängt Köder in Misch- und Schmutzwasserkanäle ein, die von den Ratten bevorzugt genutzt werden. Nach zwei Wochen werden – wo notwendig - neue Köder nachgelegt. „Das dient auch gleichzeitig der Kontrolle, wie wirksam die erste Auslegung der Giftköder war. Sind die Köder weg oder angefressen, gibt es noch einige Nagetiere. Dann legen wir nach“, erklärt Anton Zips, Mitarbeiter der EWL-Abwasserabteilung. Dieses Prozedere wird so lange wiederholt, bis es keine erkennbaren Spuren der Ratten im Abwassersystem mehr gibt.

Bloß kein Futter bieten

Ratten fühlen sich dort wohl, wo es genug Nahrung für sie gibt. Sie gehören zur Umwelt. Doch aus Gründen der Hygiene ist es wichtig, sie im Zaum zu halten. Die Nager sind ernstzunehmende Überträger von Salmonellen, Schweinetrichinen, Bandwürmern, Flöhen und Milben. Die im Kot der Schadnager enthaltenen Bakterien und Viren werden vom Menschen bei Kontakt mit Haut, Schleimhäuten oder Atemwegen aufgenommen und können zu Erkrankungen führen. Die Herausforderung: Ratten vermehren sich schnell. Ein Muttertier wirft bis zu fünfmal im Jahr je sechs bis acht Junge.

Deshalb sensibilisieren die Abwasserexperten, dass auch Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag leisten können und geben wichtige Tipps. Dazu gehört, auch keine Tauben oder Enten zu füttern, Speisereste nicht in die Toilette zu werfen, auf eigenen Komposthaufen keine Speiseabfälle, verdorbene oder gekochte Lebensmittel zu entsorgen. Speiseabfälle und verdorbene Lebensmittel gehören in die Biotonne, und deren Deckel muss geschlossen gehalten werden, betont der EWL. Er rät weiter, den Gelben Sack erst am Abholtag nach draußen zu stellen und Schuppen sowie Keller auf Nistmöglichkeiten für Ratten zu untersuchen.

Kontakt

Wer den Verdacht hat, dass in seinem Umfeld Ratten unterwegs sind, kann sich auch weiterhin an den EWL wenden. Meldungen sind möglich per Telefon unter 06341 138651 oder per Mail an erik.eitel@landau.de.