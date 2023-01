Am Freitag, 27. Januar, gedenkt die Stadt Landau anlässlich des Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz der Opfer des NS-Schreckensregimes. Der Jahrestag der Befreiung wird in Deutschland seit 1996, international seit 2005 als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Gemeinsam mit dem Verein für Volksbildung und Jugendpflege sowie der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit lädt Oberbürgermeister Dominik Geißler zur Gedenkstunde und Kranzniederlegung um 16 Uhr in die Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof in der Zweibrücker Straße 33 ein.