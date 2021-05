Am 8. Mai 2021 jährt sich die bedingungslose Kapitulation Hitler-Deutschlands zum 76. Mal. Die Stadt Landau wird den Tag der Befreiung im kleinen Rahmen mit einer live im Netz gestreamten Gedenkfeier begehen. Interessenten können die Veranstaltung am Samstag um 11 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Offenen Kanals Weinstraße unter www.youtube.com/okweinstrasse verfolgen. „Das gemeinsame Erinnern an die Opfer und an die Schrecken von Krieg und Faschismus gehört zu unseren Pflichten in einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft“, ist Oberbürgermeister Thomas Hirsch überzeugt. Er wird die Gedenkfeier am 8. Mai mit einer kurzen Ansprache eröffnen. Sprechen werden auch Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer sowie die Dekane Axel Brecht und Volker Janke. Die musikalische Begleitung übernimmt Michael Letzel am Akkordeon. Die Gedenkfeier ist auch auf der Facebook-Seite der Stadt Landau und auf www.landau.de zu sehen.