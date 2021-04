Auch die Stadt Landau hat sich dem Aufruf des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier angeschlossen, am Sonntag der Menschen zu gedenken, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus ihr Leben verloren haben. „Corona hat sich tief in unser gesellschaftliches und persönliches Leben eingegraben, überall in unserem Land, auch in unserer Stadt“, sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch bei der Kranzniederlegung auf dem Hauptfriedhof. „Die Pandemie hat das Abschiednehmen von unseren Toten erschwert. Deswegen ist es gut, dass es dieses gemeinsame Gedenken gibt, auch in unseren Kirchen an diesem Sonntag. Wir möchten damit allen Hinterbliebenen zeigen, dass sie mit ihrer Trauer nicht alleine sind. Gleichzeitig kann und soll uns dieses Gedenken aber auch verdeutlichen, wie gefährlich diese Infektion ist und wie wichtig es ist, dass wir vorsichtig und rücksichtsvoll bleiben.“ Weiterhin möchte Hirsch Verbundenheit mit allen Menschen zeigen, die unter der Pandemie leiden. „Ich danke allen, die sich verantwortungsvoll zeigen, ich danke allen, die uns helfen diese schwierige Zeit zu überwinden“, schließt der Oberbürgermeister. Der Kranz biete allen Bürgern die Gelegenheit, hier selbst zu trauen, Blumen niederzulegen oder Kerzen in Gedenken an die Verstorbenen aufzustellen.