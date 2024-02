Karnevalisten und alle, die sich verkleiden oder mitmachen wollen, ziehen am Samstag durch die Landauer Innenstadt. Mit Hinweis auf das Jubiläumsjahr 750 Jahre Stadtrechte lädt Henry Bartsch im Namen der Initiatoren zu einem ungezwungenen närrischen Umzug ein. Das Motto: „750 Jahre Landau sind Anlass genug für einen kleinen närrischen Zug. Mit Bollerwagen wagen wir einen irren Bummel durch den jecken Einbahnstraßendschungel.“ Die Idee sei vor vier Wochen in einer illustren Runde geboren worden, berichtet der Betreiber unter anderem der Hexestub in Landau. Das Stadtjubiläum sei Anlass genug, den Straßenkarneval wiederzubeleben. Es sei schon einige Jahre her, dass es in Landau einen Faschingsumzug gegeben habe.

Treffpunkt für den Umzug ist am Samstag um 12 Uhr an der Hexestub in der Trappengasse, Abmarsch um 12.30 Uhr. Die Karnevalisten laufen etwa eine Stunde durch die Stadt, über Markt-, Reiter-, Meerweibchenstraße, Riesengasse, Kronstraße und Königstraße. Ziel ist der Rathausplatz, wo am Stand von Udo, dem Kölner, weitergefeiert werden kann. „Musik, Bollerwagen für die Gutzle (sinn ausreichend vorhanne) und Konfetti sind erwünscht“, betont Bartsch.