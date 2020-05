Ein 53-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntag gegen 9.55 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe des Raimund-Huber-Wegs in Landau wegen eines Fußgängers gestürzt und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, näherte sich der Mann drei Personen mit freilaufenden Hunden. Diese wichen mit den Tieren zuerst an den Wegesrand aus, um dem Radler Platz zu machen. Als der 53-Jährige die Gruppe erreichte, trat plötzlich ein Mann aus dem Trio mit ausgestrecktem Arm auf den Weg. Der Radfahrer stürzte beim Bremsen. Die drei wollten ihre Personalien nicht nennen und gingen weiter. Die Landauer Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06341 2870.