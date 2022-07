Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) hinterlässt seinem Nachfolger am Jahresende eine auch finanziell gut aufgestellte Stadt: Der Jahresabschluss 2021 hat sich um 25,5 Millionen verbessert (14,6 Millionen Wenigerausgaben, 11 Millionen Mehreinnahmen). Das bedeutet einen Überschuss von 14,5 Millionen Euro. Bei den Mehreinnahmen schlagen allein 4,3 Millionen Euro Gewerbesteuer zusätzlich zu Buche. Das werde nicht so bleiben, so Hirsch: Wegen der Folgen des Ukrainekriegs hätten Firmen ihre Gewinnerwartungen für dieses Jahr nach unten korrigiert. Der Oberbürgermeister hofft, den Haushalt 2022 mit einer schwarzen Null abschließen zu können.