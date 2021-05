Die Stadt Landau wird am Pfingstsonntag aus der Bundesnotbremse fallen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der Inzidenzwert liegt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 66,1 – und damit den fünften Tag in Folge unter dem Schwellenwert 100. Das bedeutet ab Sonntag auch in Landau: Keine Ausgangsbeschränkung mehr, der Einzelhandel darf wieder ohne Termin und Test öffnen und auch die Außengastronomie darf wieder Gäste empfangen – hier allerdings mit Test, vollständiger Impfung oder Genesenen-Nachweis. Dass dies erst am Sonntag passieren wird, liegt an der Meldeverzögerung. Nicht die Daten des Landesuntersuchungsamts sind entscheidend, sondern die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht. Diese entsprechen den Daten des LUA vom Vortag, teilt die Stadt weiter mit. Es sei bereits sicher, dass Landau fünf Werktage in Folge (also Montag bis Freitag beim RKI) unter 100 bleibt.

Schüler und ein Kita-Kind infiziert

Die Inzidenz im Kreis Germersheim ist weiter gesunken und liegt laut LUA bei 36,4. Im Kreis Südliche Weinstraße ist sie wieder gestiegen und hat den Wert 64,2 erreicht.

Wie die zuständigen Gesundheitsämter mitteilen, gibt es im Kreis SÜW und in der Stadt Landau 49 Corona-Neuinfektionen, im Kreis Germersheim sechs.

Neuinfektionen gibt es in der Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben, hier wurde ein Schüler positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. Ebenfalls infiziert sind je ein Schüler der Grundschule Gäuschule Böbingen des Pamina-Schulzentrums Herxheim und der Konrad-Adenauer-Realschule plus in Landau. Auch ein Kind der Kita Nord-West Herxheim hat sich mit dem Coronavirus angesteckt.