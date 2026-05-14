In Landau findet am Sonntag, 17. Mai, zum sechsten Mal der Distinguished Gentleman’s Ride statt. Die Ausfahrt versammelt Motorradfahrerinnen und -fahrer in eleganter Kleidung, die auf klassisch gestylten Maschinen durch die Stadt fahren. Die Veranstaltung ist Teil einer weltweiten Benefizaktion zugunsten der Gesundheitsprojekte von Movember.

Der Ride startet laut Mitteilung der Veranstalter zeitgleich in 1008 Städten in mehr als 121 Ländern. Seit 2012 wurden nach Angaben der Organisatoren mehr als 60 Millionen US-Dollar eingeworben. Die Erlöse fließen an den offiziellen Partner Movember zur Unterstützung der Prostatakrebsforschung sowie von Initiativen zur psychischen Gesundheit von Männern. Für die Teilnahme in Landau ist eine Registrierung auf der Website erforderlich; dort sind auch Informationen zu Treffpunkt, Uhrzeit, Route und Teilnehmenden abrufbar. Weitere Hinweise finden sich unter https://gentlemansride.com/de.