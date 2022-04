Ab Samstag, 30. April, geht es wieder rund auf dem Alten Meßplatz: Dann startet der erste Maimarkt seit Pandemiebeginn, der bis Montag, 9. Mai, dauert. Es gibt die bewährten Festbestandteile: das Weindorf der Stadtdörfer, den Vergnügungspark mit Attraktionen, Fahrgeschäften und Losbuden (und dem Riesenrad), die „Fressgasse“ und den Krammarkt.

„Der Maimarkt gehört zu Landau wie der Wein zur Pfalz und die Hütten zum Pfälzerwald – und es ist wirklich schön, dass wir hier jetzt wieder gemeinsam feiern und Spaß haben können“, sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Er warnt aber auch: „Die Corona-Lage ist noch nicht überwunden.“ Er bittet abermals darum, Impfangebote und Testmöglichkeiten weiter in Anspruch zu nehmen, Vorsicht sowie Rücksicht walten zu lassen und Maske zu tragen, wenn Abstände schlecht einzuhalten sind.

Diese Termine sind geplant: Der Maimarkt wird am Samstag um 15 Uhr offiziell eröffnet. Der Familientag mit halben Fahr- und Eintrittspreisen ist am Mittwoch, 4. Mai. Am Donnerstag, 5. Mai, 18 Uhr, gibt es eine zweistündige Weinprobe auf dem Riesenrad. Tickets und weitere Informationen dazu gibt es im Büro für Tourismus unter 06341 138310 oder direkt vor Ort im Rathaus. Für Sonntag, 8. Mai, 11.30 Uhr, lädt der Oberbürgermeister zum Outdoor-Empfang ins Weindorf ein. Dabei treten die Stadtkapelle und das Schlager-Duo Neonlicht auf, bestehend aus Nadine Ellrich und Julian Fiege. Der Freiluft-Empfang ist der Nachholtermin für den ausgefallenen Neujahrsempfang; auch den ersatzweise geplanten Frühjahrsempfang vor dem Rathaus am Lätare-Sonntag hatte der Oberbürgermeister pandemiebedingt abgesagt.

Weitere Informationen zum Maimarkt sind online unter www.landau-tourismus.de zu finden.