Badende Beagle, planschende Pudel und tropfende Terrier stellt die Stadt in Aussicht: Am Dienstag, 31. August, endet die Badesaison im Freibad am Prießnitzweg in Landau. Ein paar Tage später ist, wie in den Vorjahren, als Abschluss wieder ein Hundeschwimmen geplant. Am Samstag, 4. September, können sich Hunde von 10 Uhr bis 15 Uhr in den beiden Becken austoben. Jeder Hundebesitzer hat die Möglichkeit, mit seinem tierischen Freund für jeweils 3 Euro je Hund das Freibad zu nutzen. Eine Anmeldung muss zwingend über die Internetseite www.freibad-ld.de erfolgen, damit die Kontaktdaten erfasst werden können. Es besteht die Möglichkeit, bei einer Buchung bis zu zwei weitere Personen pro Hund kostenlos mitzunehmen. Ohne ein gültiges Online-Ticket ist ein Eintritt nicht möglich. Erlaubt sind auch Hundespielzeuge im Becken. Herrchen und Frauchen müssen allerdings draußen bleiben und auf die geforderten Mindestabstände von 1,50 Meter achten. Maskenpflicht besteht auf dem Gelände des Freibads nicht.