Die Landauer Kommunalpolitik kommt den Gastronomen in dieser Sommersaison entgegen und verzichtet auf die Gebühren für die Außenbewirtung. Der Hauptausschuss unterstützte den Vorstoß des Stadtvorstandes am Dienstagabend einstimmig. Damit verzichtet die Stadt auf Einnahmen, die in den vergangenen Jahren bei je 100.000 Euro lagen, betonte Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Außerdem soll Lokalen großzügig mehr Fläche eingeräumt werden, damit die Wirte wegen des Abstandsgebots Tische und Stühle weiter auseinander ziehen können.