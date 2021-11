Auch in diesem Jahr erinnert die Stadt Landau an die Opfer der Novemberpogrome im Jahr 1938. Am Dienstag, 9. November, 17 Uhr, gibt es am Synagogenmahnmal auf dem Elias-Grünebaum-Platz eine öffentliche Gedenkveranstaltung. Dabei wird Oberbürgermeister Thomas Hirsch sprechen und einen Kranz niederlegen. Die Dekane Axel Brecht und Volker Janke sprechen ein ökumenisches Gebet. Im Anschluss werden Zeitzeugenberichte verlesen, die die Tage vom 9. bis zum 12. November schildern, und Gedichte vorgetragen. Die musikalische Begleitung der Gedenkveranstaltung übernehmen Peter Damm am Saxofon und Michael Letzel am Akkordeon. Auch in Landau brannte in der Reichspogromnacht vor 81 Jahren die Synagoge. In den Tagen darauf wurden Landauer Jüdinnen und Juden verfolgt und deportiert und ihre Wohnungen und Geschäfte demoliert. An die niedergebrannte Synagoge erinnert seit 51 Jahren ein Mahnmal in der Friedrich-Ebert-Straße. Seit dem Jahr 2016 trägt der Platz, der das Mahnmal umgibt, den Namen des früheren Bezirksrabbiners Dr. Elias Grünebaum.