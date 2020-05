In Rheinland-Pfalz soll der Öffentliche Personennahverkehr künftig zur kommunalen Pflichtaufgabe werden. Das sieht das neue Nahverkehrsgesetz des Landes vor. Die Stadt Landau begrüßt dies sehr. Oberbürgermeister Thomas Hirsch, zugleich stellvertretender Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Städtetags, und Landaus Verkehrsdezernent Lukas Hartmann hoffen, dass die Ausgestaltung des Gesetzesentwurfs den Kommunen auch den finanziellen Spielraum geben wird, um ihr Nahverkehrsangebot auszubauen.

Bisher war der Nahverkehr eine freiwillige Leistung. Das heißt, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier bei Mehrausgaben Einsparungen an anderer Stelle oder Mehreinnahmen fordern konnte. Das wäre schwierig bei dem großen Programm, das Landau beim Nahverkehr umsetzen möchte. Die Stadt will, wenn der Busverkehr 2021 neu ausgeschrieben wird, ein deutlich verbessertes, aber auch teureres Angebot machen. Um die gesteckten Klimaziele zu erreichen, brauche es eine nachhaltige Mobilität, bekräftigen Hirsch und Hartmann. „Der ÖPNV-Ausbau kann keine freiwillige Leistung der Kommunen sein.“

Weniger fürs Ticket zahlen?

Der Stadtrat hatte Anfang 2019 das Land einstimmig aufgefordert, den ÖPNV zur Pflichtaufgabe zu erklären. Der SPD-Fraktionsvorsitzende und Landtagskandidat Florian Maier, der die Resolution im Rat eingebracht hatte, hofft, dass mit einem besseren Nahverkehr die Lebensqualität steigt und es eine bezahlbare Alternative zum Auto geben wird. Maier ist zuversichtlich, dass es durch die Gesetzesänderung gelingen könne, die Ticketpreise zu senken.