Die Stadt Landau räumt auf. Im Bereich des Hauptbahnhofs hat sie jetzt 22 Schrotträder markiert, also Anhänger mit der Bitte um Beseitigung an den defekten Fahrrädern befestigt. Die knapp zwei Dutzend herrenlosen Räder, die offenkundig nicht mehr fahrtüchtig sind und seit längerem nicht bewegt wurden, werden in wenigen Wochen von der Verwaltung abgeräumt. Wer das eigene Rad doch noch zurückhaben möchte, wird gebeten, dieses bis zum 21. Juli einzusammeln. Seit dem vergangenen Jahr markieren Ordnungsamt, Umweltamt, Bauhof und Honorarkraft Erhardt Vortanz, früherer Planer für Radwegweisung, vier Mal im Jahr Schrotträder. Dass das dringend erforderlich ist, zeigen die Zahlen: Bei der aktuellen Tour am Bahnhof wurden 22 von 123 Fahrrädern beanstandet; im März dieses Jahres waren es gar 99 von 221. „Dort, wo ein Schrottrad steht, stehen ganz schnell viele“, weiß Ordnungsdezernent Lukas Hartmann (Grüne). „Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, nicht mehr fahrtüchtige Räder regelmäßig abzuräumen. Sie verschandeln nicht nur das Stadtbild, sondern blockieren auch Parkbügel.“ Sein Appell: „Bitte entsorgt eure alten Räder ordnungsgemäß und lasst sie nicht zum ,Sterben’ irgendwo im Stadtgebiet zurück.“