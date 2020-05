Unbekannte haben auf einer Baustelle in der Landauer Straße Im Grein in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Rüttelplatte im Wert von 4500 Euro gestohlen. Dazu war laut Mitteilung der Polizei ein geeignetes Fahrzeug zum Abtransport notwendig. Die Beamten bitten alle, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.