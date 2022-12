Landau. Das Innenministerium hat Landau die Zuständigkeit für die Überwachung des fließenden Verkehrs im Stadtgebiet übertragen. Damit kann Landau ab sofort Geschwindigkeitskontrollen vornehmen.

Das kommunale Blitzen wird bereits seit vielen Jahren gefordert. Am Mittwoch ist die Neuerung in Kraft getreten. Dies hat die Grünen-Landtagsabgeordnete Lea Heidbreder am Donnerstag mitgeteilt. Die Übertragung entlaste die Polizei und ermögliche es, gezielt an Kitas, Schulen, Fußgängerüberwegen und anderen besonders gefährdeten Stellen zu kontrollieren.

Heidbreder betont, dass zu schnelles Fahren eine der häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle sei. Eine Tempobegrenzung führe aber erst dann zu Verbesserungen, wenn sie auch überwacht werde.

Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) habe bereits alle organisatorischen und personellen Vorbereitungen getroffen. Die Erfahrungen anderer Städte zeigten, dass sich die Personal- und Sachausgaben durch die Bußgeldeinnahmen ausgleichen. Für das kommunale Blitzen hatten sich insbesondere SPD und Grüne wiederholt ausgesprochen, die CDU war eher skeptisch.