In den Kirchen können die Gläubigen zwar zurzeit kein Abendmahl feiern, aber die Landauer Stiftskirche will dies zu Hause ermöglichen. Zu Pfingstsonntag gibt es aus der Reihe „Pray at home“ (Bete zu Hause) ein entsprechendes Video mit Gemeindediakonin Nadja Lackner, Pfarrer Jürgen Leonhard und Anna Linß an der Orgel, das von Filip Felix produziert worden ist. Wer einen besonderen Wein (Wollmesheimer Mütterle, Silvaner 2019 vom Weingut Peter Silbernagel) und besonderes Brot, speziell zu diesem Anlass von der Landauer Bäckerei Julier kreiert, dazu möchte, kann dies bei der Stiftskirchengemeinde bestellen, teilte Pfarrer Jürgen Leonhard jetzt mit. Das geht entweder per E-Mail an stiftskirche.landau@evkirchepfalz.de oder telefonisch im Gemeindebüro vormittags (außer Dienstag) unter 06341 620806. Da das Brot am Samstag frisch gebacken wird, kann das Geschenkpaket entweder am Samstag, 30. Mai, von 8 bis 13 Uhr in der Bäckerei Julier oder von 11 bis 13 Uhr in der Stiftskirche abgeholt werden. In Ausnahmefällen kann es auch gebracht werden. Das Geschenkpaket gibt es kostenlos, damit alle, an der Aktion teilnehmen können. Die Stiftskirche freut sich aber über eine Spende. Das Paket reicht für bis zu vier Personen, die gemeinsam feiern wollen. Bei der Bestellung muss der Name angegeben werden und wo das Paket abgeholt wird.