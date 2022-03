In Landau sind bereits rund 40 Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Die Stadt rechnet mit vielen weiteren und erneuert ihren Wohnraum-Aufruf. Bisher kann sie 240 Menschen unterbringen.

Nach Angaben von Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) haben der Stadtvorstand und die Stadtverwaltung ihre Strategie zur Betreuung von Kriegsflüchtlingen noch einmal nachgeschärft. „Wir haben bereits rund 40 Schutzsuchende in Landau aufgenommen“, informiert Hirsch. „Aktuell werden alle angebotenen Wohnungen geprüft. Sollten alle auch angemietet werden können, wäre Wohnraum für etwa 240 Menschen vorhanden. Wir gehen nach ersten Rückmeldungen aus Mainz und Berlin aber davon aus, dass mehr Geflüchtete in unserer Stadt Zuflucht suchen werden.“ Gemeinsam mit seinen Kollegen im Stadtvorstand, Sozialdezernent Maximilian Ingenthron (SPD), Gebäude-Management-Dezernent Lukas Hartmann (Grüne) und dem neuen ehrenamtlichen Beigeordneten Jochen Silbernagel (FDP), erneuert der Oberbürgermeister daher die Bitte, der Verwaltung Wohnraum anzubieten.

GML mietet Wohnraum an

„Wir danken allen, die auf verschiedenen Wegen und in unterschiedlichen Bereichen ihre Hilfe und Unterstützung bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine angeboten haben“, betont der Landauer Stadtvorstand. „Vordringlich gebraucht wird aktuell zusätzlicher Wohnraum. Wir bitten Hauseigentümerinnen und -eigentümer darum, geeignete Wohnungen anzubieten, die von uns als Verwaltung angemietet werden können.“ Ansprechpartner ist weiter das städtische Gebäudemanagement (GML), das per E-Mail an wohnungsangebote@landau.de oder unter der Telefonnummer 06341 138220 erreichbar ist.

Parallel dazu bereitet die Verwaltung weiter die Einrichtung einer möglichen Notunterkunft vor. Hierzu prüft das GML aktuell die Anschaffung von mobilen Wohncontainern. Auch steht die Stadt in Kontakt mit verschiedenen Einrichtungen, Organisationen und Gewerbetreibenden, um kurzfristig zusätzlichen Wohnraum für Schutzsuchende aus der Ukraine zu schaffen.

Sozialamt braucht Möbel

Darüber hinaus werden dringend Möbel für die angemieteten Wohnungen benötigt. Allerdings hat das Sozialamt keine Möglichkeit, die Möbelstücke zwischenzulagern. Daher werden die Spendenwilligen gebeten, die Möbel zunächst weiter im eigenen Haushalt aufzubewahren. Spendenangebote können am besten online auf der städtischen Engagementplattform www.engagement-landau.de eingestellt werden. Auch wer sich ehrenamtlich einbringen und die Verwaltung unterstützen möchte, kann sich hier eintragen. In Kürze soll es zudem einen Sammeltermin für gut erhaltene Handtücher und Bettwäsche geben. Dieser wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Für die Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine zeichnen bei der Stadtverwaltung Landau federführend das Sozialamt, das GML und das Ordnungsamt mit seiner Ausländerbehörde verantwortlich. Die Verwaltung will die betroffenen Bereiche entsprechend personell verstärken.