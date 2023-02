Am Mittwoch hat Landau damit begonnen, selbst zu blitzen. Wie berichtet, hat sich die Stadt die Zuständigkeit dafür vom Land übertragen lassen. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) hat angekündigt, dass sich das Ordnungsamt, das mit einem externen Dienstleister zusammenarbeitet, auf Stellen konzentrieren will, an denen schwächere Verkehrsteilnehmer besonders gefährdet werden. Die erste Kontrolle am Mittwoch fand denn auch in der Schneiderstraße statt, bei der sich die Verwaltung in den vergangenen Monaten wegen des Schulzentrums viele Gedanken über Verkehrsberuhigung gemacht hat. Nach Auskunft der Verwaltung wurde das erste Fahrzeug mit 51 statt der erlaubten 30 Stundenkilometer gemessen. In den ersten drei Stunden habe die Kamera 22 Mal ausgelöst. Über Reaktionen der ertappten Fahrer – ob sie einsichtig oder aufmüpfig sind – kann die Verwaltung keine Angaben machen, da sie keine Anhalte-Kontrollen macht, wie es die Polizei meistens tut, sondern nur Beweisbilder erstellt. Diese Auswertung läuft noch. Die Verkehrsteilnehmer sollen in Kürze Post bekommen. Die nächste Kontrolle ist am Freitag, 3. Februar, geplant.