Die Stadt Landau will die Feld- und Weinbergswege-Beiträge deutlich anheben: Sie sollen in acht Jahren nahezu verdoppelt werden. Die Stadt begründet ihren Vorstoß mit einer Prüfung des Rechnungshofes. Aber die Pläne stoßen auf viel Kritik.