Mehr als ein Viertel der Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 16 Jahren in Deutschland gibt an, wegen Corona große Lernrückstände zu haben. Das hat eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Deutsche-Telekom-Stiftung ergeben. Die Stadt Landau will, wie schon im Vorjahr, mit einer Sommerschule gegensteuern. Es soll in den letzten beiden Ferienwochen ein pädagogisches Angebot für die ersten bis neunten Klassen geben. An je drei Stunden pro Tag können die Kinder das nachholen, was beim Lernen in der Corona-Zeit vielleicht zu kurz gekommen ist. Anmeldungen nimmt die Stadtverwaltung ab sofort entgegen.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch war es als Jugenddezernent wichtig, dass es ein solches Angebot in den Sommer- und Herbstferien gibt, „damit Corona künftige Lebensläufe nicht dauerhaft beeinträchtigt“. Bürgermeister und Schuldezernent Maximilian Ingenthron hofft, dass die Nachfrage wieder so gut wie im Vorjahr ist. Die Schüler sollen selbstbestimmt lernen und Hilfen bekommen, die so weit wie möglich auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ein besonderer Schwerpunkt des Angebots liegt auf den Fächern Mathematik und Deutsch.

Der Unterricht für Grundschüler wird in der Thomas-Nast-Grundschule (Albrecht-Dürer-Straße 3) angeboten. Die Jahrgangsstufen fünf bis neun treffen sich in der Konrad-Adenauer-Realschule plus (Fortstraße 2). Das Angebot kann auf jeden Fall für eine Woche gebucht werden, bei Bedarf und entsprechenden Kapazitäten aber auch für zwei Wochen.

Anmeldungen nimmt das Schulamt per E-Mail an sommerschule2021@landau.de entgegen. Das Anmeldeformular gibt es online unter www.landau.de/schulanmeldungen. Anmeldeschluss ist Freitag, 6. August.