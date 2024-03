Die Stadt Landau richtet ein neues Gremium ein: Eine Gestaltungskommission soll künftig die Stadt bei städtebaulich bedeutsamen privaten und öffentlichen Bauvorhaben beraten. Ziel ist, den Stadtratsmitgliedern durch Empfehlungen eine Entscheidungsgrundlage zu geben. Dabei soll es sich um externe Fachleute handeln, die weder in Landau ansässig sind noch in hiesige bedeutsame Projekte involviert sind. Es soll sich um Architekten, Experten im Städtebau oder in der Landschaftsplanung oder -architektur handeln. Der Beirat soll vier Sitzungen pro Jahr abhalten. Die Kosten werden für dieses Jahr mit 20.000 Euro veranschlagt, perspektivisch geht die Verwaltung von 35.000 Euro pro Jahr aus. Es gehe darum, die Baukultur in Landau zu verbessern, sagte Oberbürgermeister Dominik Geißler. Das derzeitige Motto sei „quadratisch, praktisch, scheiße“. Der Stadtrat hat die Einrichtung des Beirats einstimmig befürwortet.