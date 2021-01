Energie Südwest möchte in diesem Jahr an acht Standorten in Landau 16 weitere Ladepunkte bauen. Die Südpfalzmetropole steht nicht schlecht da, glaubt man dem Verband der Automobilindustrie (VDA). In dessen ersten Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland steht Landau auf Top vier. „Es ist schön zu sehen, dass sich unsere Arbeit der vergangenen zehn Jahre jetzt in so einem guten Ergebnis widerspiegelt“, freut sich Thomas Waßmuth, Vorstand von Energie Südwest (ESW). Die Attraktivität für E-Mobilität der gelisteten 400 Gebietskörperschaften ergibt sich aus dem Verhältnis der dort zugelassenen Pkw und der Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für E-Autos. Landau kommt demnach mit 27.570 gemeldeten Pkw und 66 ESW-Ladepunkten auf Platz 4 des Rankings. Weitere 46 Ladepunkte werden im Ladeverbund der ESW-Tochterfirma Esel.Cab in Landau und Umgebung von Kooperationspartnern betrieben. Wie die Landauer zum Umstieg auf E-Mobilität stehen, wollen Psychologie-Studenten der Uni Landau bei einer Online-Befragung wissen. Sie ist noch bis zum 31. Januar unter dem Link www.soscisurvey.de/E-Landau abrufbar.