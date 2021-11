Die Stadt Landau beendet ihren Thomas-Nast-Nikolausmarkt vorzeitig. Das hat der Stadtvorstand um Oberbürgermeister Thomas Hirsch am Dienstagmorgen in einer erst am Vortag angesetzten Sondersitzung beschlossen. Bereits ab Mittwoch, 1. Dezember, gelten eine verschärfte Maskenpflicht und verkürzte Öffnungszeiten bis 19 Uhr. Letzter Tag des Markts ist dann Samstag, 4. Dezember. Die Eislaufbahn auf dem Untertorplatz und das Riesenrad auf dem Obertorplatz bleiben.