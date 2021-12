Nach Angaben von Oberbürgermeister Thomas Hirsch sind die Krankenhäuser vor Ort am Limit. Für die neuen, verschärften Regeln, die Bund und Länder planen, müssten nun die Testkapazitäten noch einmal ausgebaut werden. Die Stadtverwaltung koordiniert die Standorte der Teststellen. Eine Übersicht findet sich auf der Seite www.landau.de/testen. Neu ist, dass die Teststation in der Festhalle ab sofort montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 17 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 Uhr bis 13 Uhr geöffnet ist. Eine Ausnahme ist Samstag, 4. Dezember: An diesem Tag ist die Station aufgrund einer (bereits ausgebuchten) Impfaktion nur bis 11.30 Uhr geöffnet.

Hirsch forderte auch eine höhere Impfquote und schnelleres Impfen. Die Impfaktion am Mittwoch mit langen Schlangen und insgesamt nur 200 Impfdosen habe erneut gezeigt, „dass wir zum einen mehr Impfstoff und zum anderen zusätzliche Strukturen zu den Impfbussen und den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten brauchen“. Die Stadt unterstützt daher verschiedene Sonder-Impfaktionen mit Räumen, Personal und Sachmitteln. Einen Überblick gibt es auf der Seite www.landau.de/impfen. Wer weitere Aktionen melden möchte, kann dies per E-Mail an presse@landau.de tun.

Ab dem 15. Dezember soll dann die neue kommunale Impfstelle in Teilen des alten Impfzentrums Landau/Südliche Weinstraße in Betrieb gehen. Noch ist nicht bekannt, wann hierfür Termine vereinbart werden können. Aktuell akquiriert die Stadt noch zusätzliches Personal für die geplante Einrichtung.