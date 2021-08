Noch vier Tage lang können Einheimische und Besucher auf dem Landauer Rathausplatz im Riesenrad ihre Runden drehen. Am Sonntag, 15. August, ist dann erst einmal wieder Schluss. Zwölf Wochen lang hat die Schaustellerfamilie Göbel aus Worms die Maschine angeworfen und mit ihrem „Juwel“ – so der Name des Riesenrads – für Abwechslung in der Innenstadt gesorgt. Genau das war auch die Absicht von Stadtspitze und Touristikern gewesen, nachdem Corona schon im zweiten Sommer viele Einschnitte bedeutet hat. Das Büro für Tourismus (BFT) hat fünf Events im Riesenrad angeboten, darunter am Donnerstag, 12. August, ein Vier-Gänge-Menü der Köche rund um den Rathausplatz. Die Einnahmen möchten die Göbels und das BFT für die Flutopfer im Ahrtal spenden. Wer Landau aus der Vogelperspektive sehen möchte, kann dies noch bis Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 21 Uhr angehen.