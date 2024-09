Schluss mit Städtchen in der Provinz! Getreu diesem Motto wächst Landau immer weiter. Die 50.000-Einwohner-Marke wird in absehbarer Zeit geknackt werden. Aber um wirklich im Konzert der großen Metropolen mitspielen zu können, braucht es mehr als nur Menschen. Es braucht auch standesgemäße Bauwerke. Und zwar solche, die ums Verrecken nicht fertig werden wollen. Was wäre Hamburg ohne die Elbphilharmonie, die schlanke sieben Jahre später als geplant eröffnet wurde? Oder Berlin ohne den mit neunjähriger Verzögerung in Betrieb genommenen Hauptstadtflughafen BER? Richtig, beide Metropolen wären um einen echten Hingucker ärmer. Und das ist doch die gute Nachricht. Manche Baustellen dauern einfach ein bisschen länger. Wenn das Haus dann aber mal steht, hat die Stadt ein Schmuckstück vorzuweisen. Insofern sollten alle entspannt bleiben. Das wird schon alles gut werden mit dem Stadttor Landau, es braucht halt nur ein wenig Geduld. Wobei: Stuttgart 21 ist bis heute nicht fertig ...