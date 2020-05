Das wird unangenehm: Weil die Polizei am frühen Sonntagmorgen bei der Verkehrskontrolle eines 44-jährigen Autofahrers in der August-Croissant-Straße in Landau Atemalkoholgeruch wahrnahm, ließ sie den Mann auf der Wache pusten. Da der dabei festgestellte Wert über 0,5 Promille gelegen habe, werde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Der Mann muss laut Polizei mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.