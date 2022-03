Wer den Bund fürs Leben schließen möchte, kann das beim Standesamt der Stadt Landau auch am Wochenende tun: Einmal im Monat sind auch samstags Trauungen im Rathaus möglich. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Sie hat jetzt die Samstagstermine für das Jahr 2023 mitgeteilt. In den Monaten Mai, Juni, September und Oktober ermöglicht das Standesamt sogar sechs statt der sonst üblichen vier Trautermine. Die Samstagstermine für kommendes Jahr sind: 21. Januar, 11. Februar, 25. März und 22. April (jeweils von zehn bis 13 Uhr im Stundentakt), 13. Mai, 17. Juni, 15. Juli, 19. August und 23. September und 7. Oktober (jeweils von 10 bis 15 Uhr im Stundentakt), 18. November und 9. Dezember

(jeweils von 10 bis 13 Uhr im Stundentakt. Eine Reservierung des Wunschtermins ist jeweils ein Jahr im Voraus ab dem ersten Tag des gewünschten Monats möglich. So kann etwa ein Trautermin für Samstag, 17. Juni 2023, ab Mittwoch, 1. Juni 2022, per E-Mail an standesamt@landau.de reserviert werden. Weitere Informationen sind auch auf der städtischen Webseite www.landau.de zu finden.