An der Kreuzung Markt-/Pestalozzistraße in Landau wird es am Freitag wohl bis 12.30 Uhr wegen Straßenmarkierungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das teilt die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft mit. Einschränkungen wird es auch im Busverkehr der Linien 535 (Danziger Platz – Gewerbepark – Hbf – Wollmesheimer Höhe) und 537 (Hbf – Ebenberg – Zentrum – Uni – Malerviertel – Hbf) geben. Beide werden die Haltestellen Parkhaus Zentrum und Rote Kaserne nicht bedienen können. Stattdessen werden die Haltestellen Westring (Abfahrtszeiten wie Parkhaus Zentrum) und Uni/Alter Messplatz (Abfahrtszeiten wie Rote Kaserne) bedient.