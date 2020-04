Jetzt heißt es Rock ’n’ Roll! Nachdem die ersten drei Ausgaben des neuen Landau-Livestreams von starken Frauenstimmen dominiert wurden, sind am Donnerstag, 16. April, The Buskers (Englisch für Straßenmusiker) dran. Die fünf ehemaligen Musikstudenten der Uni Landau verbindet die Leidenschaft für handgemachte Musik der 1960er- und 1970er-Jahre. Ausgestattet mit Kontrabass, Schlagzeug, Cajon, Gitarren, Saxophon und mehrstimmigem Gesang bringen The Buskers – früher Die Rausschauer – Songs von den Beatles, den Rolling Stones, Bob Dylan, Johnny Cash, Creedence Clearwater Revival und Pink Floyd auf die Bühne. Beginn des Livestreams auf der städtischen Facebook-Seite ist um 19 Uhr.

Der Livestream wurde von der städtischen Kulturabteilung und der Stadtholding ins Leben gerufen, um die regionale Kulturszene in der Corona-Krise zu unterstützen. Immer dienstags, donnerstags und samstags treten Künstlerinnen und Künstler live in der Festhalle auf und werden in die heimischen Wohnzimmer gestreamt.

Das komplette Programm findet sich unter www.landau.de/landaulivestream; Unterstützertickets können unter www.ticket-regional.de/landau-livestream erworben werden. Wer den Livestream verfolgen möchte, kann dies auf dem städtischen Facebook-Account „Stadt Landau in der Pfalz“ und dem städtischen You-Tube-Kanal „Stadt Landau in der Pfalz“ tun. Alle Auftritte finden sich auch danach noch auf Facebook sowie YouTube.