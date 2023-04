Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen schweren Raubes hat die Dritte Strafkammer am Dienstag einen 23-Jährigen verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte am frühen Morgen des 23. September 2018 einem 21-Jährigen 50 Euro aus dessen Crossbag geraubt und dabei mit einem Messer bedroht hat.

Viele junge Leute waren an jenem Herbstmorgen auf dem Rückweg von einer Acker-Techno-Party auf einem Feld hinter Möbel-Ehrmann in Landau. Die Gruppe des Angeklagten wollte etwas zu essen von