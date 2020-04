Oberbürgermeister Thomas Hirsch mahnt aber: „Die in Aussicht gestellten Lockerungen sind kein Freibrief, um zu einem normalen Leben wie vor der Krise zurückzukehren.“ Die Bürger sollten nach wie vor möglichst zu Hause bleiben, Abstand wahren und Mundmasken tragen.

Die Stadt wird das Stadion sowie den Sport- und Freizeitcampus voraussichtlich im Laufe des Montags wieder öffnen. Zulässig ist aber nur die sportliche Betätigung alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Haushalts. Der Zoo Landau wird in Kürze wieder öffnen, aus organisatorischen Gründen allerdings noch nicht direkt am Montag. Landesweit dürfen Bibliotheken und Archive wieder öffnen. In der Stadtbibliothek Landau dauern Sanierungsarbeiten am Boden jedoch noch bis voraussichtlich Mitte Mai an. Wann das Stadtarchiv wieder öffnen kann, entscheidet sich in Kürze.

Hirsch hofft, dass bald auch die Gastronomie zumindest teilweise wieder arbeiten kann. Bei warmen Temperaturen sollte es möglich sein, Außenflächen zu nutzen, um Abstandsgebote einzuhalten.