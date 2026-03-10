Von Sozialstation bis Kirchenmusik: Bruno Kühn aus Annweiler hat sich über Jahrzehnte ehrenamtlich engagiert und wurde dafür vom Land geehrt.

Für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches und gesellschaftliches Engagement ist Bruno Kühn aus Annweiler mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Die Medaille und die Urkunde überreichte der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD), Hannes Kopf.

In seiner Laudatio würdigte Hannes Kopf Kühns Haltung und Motivation. „Bruno Kühn ist schon seit seiner frühen Jugend vom Gedanken des „Füreinander-da-sein“ geprägt. Aufgewachsen in einer Großfamilie, war es ihm ein Selbstverständnis, Verantwortung zu übernehmen und sich für andere einzusetzen. Dies zieht sich wie ein roter Faden durch sein berufliches wie ehrenamtliches Engagement, dessen Schwerpunkt im sozialen und kirchlichen Bereich liegt“, sagte Kopf laut Mitteilung der SGD.

Engagement in Kirche und Sozialprojekten

Prägend war Kühns Wirken im St. Elisabethenverein Annweiler sowie im St. Elisabethenverein Bad Bergzabern. Seit dem Jahr 2000 gehört er dem Vorstand des Elisabethenvereins Annweiler an, seit 2015 als Zweiter Vorsitzender. Dem St. Elisabethenverein Bad Bergzabern steht er nach Angaben der SGD Süd seit 2023 als Vorsitzender vor.

Ein weiterer Schwerpunkt seines Engagements war die Ökumenische Sozialstation Annweiler – Bad Bergzabern. Dort hatte Kühn über achtzehn Jahre den Vorstand inne. In dieser Zeit habe er maßgeblich zur wirtschaftlichen Konsolidierung der Einrichtung beigetragen und die Zusammenarbeit der Sozialstationen und Pflegestützpunkte auf regionaler und überregionaler Ebene gefördert, heißt es in der Pressemitteilung.

Darüber hinaus engagierte sich Kühn im kirchlichen Bereich unter anderem im Verwaltungsrat sowie im Liturgie- und Caritasausschuss und war Mitbegründer des Frauentreffs „Elisas Café“. Er wirkte zudem an der inhaltlichen, liturgischen und musikalischen Gestaltung von Gottesdiensten mit.

Auch musikalisch Akzente gesetzt

Kühn war außerdem Mitinitiator des Projekts „Terrine Landau“ („Essen und mehr“). Bereits 1985 führte er mit Freunden die Aktion „Herzoperation Jonathan“ durch. Mit dem Erlös aus Chorauftritten der „Spiritual-Singers“ und einem Spendenaufruf in der RHEINPFALZ wurden 40.000 Deutsche Mark gesammelt, um lebensrettende Herzoperationen für drei Kinder, darunter ein Junge aus Venezuela, zu finanzieren.

Auch musikalisch setzte Kühn Akzente: 1971 gründete er den Chor „Spiritual-Singers“ in Maikammer, im Jahr 2000 folgte ein weiterer Chor in Annweiler mit dem Schwerpunkt auf „Neuen geistlichen Liedern“. Als Chorleiter und Pianist war er ehrenamtlich tätig und initiierte weitere chor-musikalische Benefizprojekte in der Region.