Am Donnerstag muss im Landauer Impfzentrum mit Wartezeiten gerechnet werden. Wie die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, wurden vom Land statt wie geplant 1482 Impftermine rund 1860 Impftermine vergeben. Der Grund sei ein Softwareproblem. Die Impfkoordinatoren hätten nun zusätzliches Personal und Ärzte gerufen, um die Wartezeiten abzufangen. Niemand müsse weggeschickt werden, und es sei genug Impfstoff da, betont Stadtsprecherin Sandra Diehl. Ein Leser hatte die RHEINPFALZ auf ungewöhnliche Warteschlangen vor dem Impfzentrum aufmerksam gemacht.

Planungssicherheit

Bei einem Gespräch zwei Tage zuvor hatte Koordinator Marco Sauerhöfer darauf verwiesen, dass die Dienstpläne für das gesamte Personal im Impfzentrum bis zur Kalenderwoche 21 fix seien. Danach werde für die nächsten fünf Wochen geplant. Alle Kräfte müssten sich auf die Anforderungen einstellen – ob Ärzte, medizinisches Personal oder auch Security – und ihr Personal aufteilen. Zuletzt ist auf den 12-Stunden-Rhythmus umgestellt worden, denkbar sind auch 16-Stunden-Tage.

Probleme beim Postlauf

Etwas holprig war neulich schon die Planung des Landes zur kurzfristigen Zusatz-Impfung an einem Samstag und einem Sonntag gelaufen. Da es Probleme mit dem Postlauf gab und nicht alle benachrichtigten und bereits registrierten Personen an jenem Wochenende kommen konnten, tauchten laut Leitendem Notarzt Peter Wollny auch am Tag danach noch Betroffene im Impfzentrum auf. „Wir haben niemanden weggeschickt“, sagte er.