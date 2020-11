Das protestantische Dekanat Landau erhält 25.000 Euro für die Restaurierung von Wandmalereien in der sogenannten Taufkapelle der Stiftskirche. Sogenannt deshalb, weil es sich bei dem Raum vermutlich um den Kapitel- oder Konventssaal des Klosters der Augustinerchorherren gehandelt hat.

„Die Wandmalereien entstammen dem Mittelalter und geben Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in die Weltanschauung der damaligen Zeit und in einen Glauben, der uns heute genauso wie vor 700 Jahren prägt“, so Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur.

Die 1333 geweihte Stiftskirche ist die älteste Kirche Landaus. Die heutige Taufkapelle, die aus vier niedrigen Kreuzgewölben über einer runden Mittelstütze besteht, und möglicherweise auch der darüberliegende Raum stammen aber noch von einem Vorgängerbau. Sie enthält die ältesten Wandmalereien der Pfalz, die auch noch zu etwa 40 Prozent original erhalten sind.