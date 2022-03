Mit einem Zuschuss von rund 1,5 Millionen Euro erhält die Stadt Landau eine weitere Förderung aus dem Digitalpakt Schule, der im Land über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) umgesetzt wird. Die Förderung kommt 17 Schulen zugute. Mit dem Zuschuss sind die Vernetzung der Schulgebäude, drahtloser Netzwerkzugang in den Unterrichtsräumen und die Anschaffung digitaler Anzeigegeräte und mobiler Endgeräte vorgesehen. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt in einer ersten Tranche bereits 1,4 Millionen Euro erhalten. Wie Oberbürgermeister Thomas Hirsch bei der Übergabe des Förderschecks betonte, kommt das Geld rund 7800 Schülern zugute, „gut investiertes Geld in die Zukunft unserer Kinder“.

Für Rheinland-Pfalz stehen rund 240 Millionen Euro an Bundesmitteln zur Verfügung, die mit dem zehnprozentigen Eigenanteil der Schulträger aufzustocken sind.