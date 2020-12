In Weyher dürfen sich Bürger und Gäste schon bald über mehr Grün im Dorf freuen. Das Innenministerium des Landes teilte Ende November mit, dass aufgrund des Förderantrags der Gemeinde eine Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2020, „Mehr Grün im Dorf“, bewilligt wird. Auf Grundlage von zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 45.220 Euro beträgt die Förderung 36.100 Euro und damit den höchstmöglichen Betrag. Diese Maßnahme umfasst das von Landschaftsarchitekt Kurt Garrecht aus Herxheim aufgestellte Durchgrünungskonzept für den Bereich Rathausplatz, am Friedhof, entlang der Modenbachstraße bis hin zum Ortsausgang am Glockenbrunnen.

Da nach dem Förderbescheid unverzüglich mit der Umsetzung begonnen werden soll, will man noch in diesem Jahr die erforderlichen Rodungsmaßnahmen erledigen. Am kommenden Montag wird der Ausschuss für Weinbau, Forsten und Umweltschutz des Gemeinderates über die weitere Vorgehensweise beraten und Empfehlungen erarbeiten, teilte Ortsbürgermeister Andreas Möwes (CDU) mit.