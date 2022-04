Der Tennisclub (TC) Schwarz-Weiss 1896 und der Inlinehockeyclub (IHC) Landau 1999 sind in den Goldenen Plan des Landes aufgenommen worden. Das heißt, dass sie für ihre Bauprojekte mit Zuschüssen in Höhe von 40 Prozent rechnen können. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Der TC will eine neue Traglufthalle beschaffen und eine bestehende Tennishalle sanieren, der IHC will eine Hockeyhalle in Arzheim bauen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier