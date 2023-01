Mit über 320.000 Euro fördert das Land die Schulsozialarbeit im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau. Wie der SPD-Abgeordnete Florian Maier mitteilt, fließen 260.000 Euro an allgemeinbildende Schulen und 61.000 Euro an Berufsbildende Schulen. Das entspricht 8,5, beziehungsweise zwei Vollzeitstellen. Die Zahlen hat das Bildungsministerium am Dienstag vorgestellt.

Schulsozialarbeit ist Teil der Kinder- und Jugendhilfe und damit Aufgabe der Kommunen. Das Land unterstützt bei der Finanzierung mit gut 20 Millionen Euro jährlich. Hinzu kommen eigene sozialpädagogische Fachkräfte des Landes (etwa 18 Vollzeitäquivalente) und Schulsozialarbeit im Rahmen des Landesprogramms chancen@lernen.rlp.