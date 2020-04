Das Land stellt sieben Millionen Euro für Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen bereit. Das hat Bildungsministerin Stefanie Hubig angekündigt.

Die Mittel fließen an allgemeinbildende Schulen, die den Abschluss der Berufsreife anbieten, also Realschulen plus, Integrierte Gesamtschulen und Förderschulen mit dem Schwerpunkt „Lernen“. Auf die Stadt Landau entfallen dabei knapp 92.000 Euro, womit drei Vollzeitstellen finanziert werden können. Der Landkreis Südliche Weinstraße kann mit 168.000 Euro rechnen, was für 5,5 Stellen ausreicht. In den Kreis Germersheim fließen knapp 207.000 Euro, was 6,75 Stellen entspricht. Zu den Aufgaben der Schulsozialarbeiterinnen gehört es, Kinder und Jugendliche während ihrer schulischen Laufbahn zu begleiten, sie bei der Berufswahl zu unterstützen und ihnen in Krisensituationen zu helfen.

Schulsozialarbeit gehört zur Kinder- und Jugendhilfe und fällt damit in den Aufgabenbereich der Kommunen. Das Land unterstützt sie dabei mit den Mitteln für die allgemeinbildenden Schulen sowie mit weiteren drei Millionen Euro für Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen. Darüber hinaus gibt es einen Unterstützungsfonds des Landes von zehn Millionen Euro, über die die Kommunen unter anderem Integrationshelferinnen und Schulsozialarbeit finanzieren können.