Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt den Landauer Wellpappenhersteller Progroup mit einer Förderung von 2,18 Millionen Euro aus dem Programm „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ für die Errichtung eines Wellpappformatwerks in Höheischweiler/Petersberg in der Südwestpfalz. „Das Unternehmen ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Südpfalz und hat sich von dort aus zu einem europaweiten Spezialisten für Wellpappe entwickelt. Die Unternehmenserweiterung ist ein Bekenntnis zum Standort“, sagt Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt. Das neue Werk soll direkt neben der G.+G. Preißer GmbH errichtet werden, die einen Großteil der produzierten Wellpappformate abnehmen wird und daraus Wellpappverpackungen herstellt. „Wir stärken mit dem neuen Werk nicht nur den Standort Pfalz, sondern bauen gleichzeitig die Marktposition in Nordfrankreich und Süddeutschland aus“, sagt Jürgen Heindl, Vorstandsvorsitzender von Progroup.