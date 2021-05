Das Land unterstützt den Landkreis Südwestpfalz beim Ausbau der Kreisstraße 54 mit einem Zuschuss in Höhe von knapp 505.000 Euro. Das ist die Ortsdurchfahrt von Schwanheim und die außerörtliche Strecke bis zur L495. Das teilt Verkehrsministerin Daniela Schmitt mit. Der Bewilligungsbescheid wird in den nächsten Tagen rausgehen. Die Straßendecke der Kreisstraße wird im Ausbaubereich erneuert, die Gehwege im Ortsinnern von Schwanheim verbreitert. „Nach der Erneuerung wird Schwanheim über eine moderne Ortsdurchfahrt verfügen, die das Ortsbild insgesamt verbessert und den Verkehr sicherer macht“, sagt die Ministerin. „Gut ausgebaute Straßen erhöhen die Lebensqualität in der Region. Gerade unsere Kreisstraßen sind wichtige Verbindungen im ländlichen Raum und sorgen für eine gute Anbindung“, findet Schmitt.